2024-07-25 11:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق مەرجەکانی ناو تۆمارکردنی بۆ تیروپشکی حەجی ساڵانی 2025 تاوەکو 2027 بڵاوکردەوە و…

