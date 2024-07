2024-07-25 11:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژووری بازرگانی و پیشەسازیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، پلانێكی بازرگانی بۆ بەدەستهێنانی قەرزبۆ کۆمپانیا بچووک و مامناوەندەکان دادەنرێت. ژووری بازرگانی…

