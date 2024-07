2024-07-25 13:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی دەستکاریکردنی تانکییەکی گاز لە شاری دهۆک ئاگر لە ماڵێک کەوتەوە و بەهۆیەوە دوو منداڵ سووتان. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی…

The post بەهۆی دەستکاریکردنی تانکییەکی گاز دوو منداڵ سووتان appeared first on Esta Media Network.