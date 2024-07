2024-07-25 15:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شا عەبدوڵا پادشای ئوردن بە بڕیارێکی پادشایەتی ئەنجومەنی گەلی ئوردنی هەڵوەشاندەوە. ئاژانسی هەواڵی ئوردن بڵاویکردەوە، بەپێی ماددەی 34…

