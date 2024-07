2024-07-25 18:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای گشتیی هێڵی فڕۆکەوانیی عێراقی دەڵێت، “کاتێک بەرپرسیارییەتی هێڵەکەمان وەرگرت تەنها 15 فڕۆکە لەخزمەتتدابوون، ئێستا ژمارەکە…

The post هێڵی ئاسمانیی عێراقی: 25 فڕۆکە لە خزمەتدان و تا کۆتایی ئەمساڵ ژمارەکە دەگەیەنینە 30 فڕۆکە appeared first on Esta Media Network.