2024-07-25 21:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان سەردانی فەرماندەیی هێزەكانی كۆماندۆی كوردستانی كرد و لەلایەن دیار عومەر، فەرماندەی…

