2024-07-25 22:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کاروان ستونی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومرەی هەرێم بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، ناونوسین بۆ حەج لە…

The post حەج و عومرەی هەرێم روونکردنەوە لەسەر میکانیزمی ناونووسینی حەج دەدات appeared first on Esta Media Network.