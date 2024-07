2024-07-26 10:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی رۆژنامەی (Times)، بەریتانیا تاوتوێی بەرهەمهێنانی مووشەك بە مەودای 3.2 هەزار كیلۆمەتر دەكات بۆ لەناوبردنی چەكی ئەتۆمی. رۆژنامەكە…

