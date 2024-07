2024-07-26 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

داهاتی ئەم هەفتەیەی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆكان زیاتر لە 15 ملیار دینار بووە. سایتی شەفافیبەت بۆ…

