2024-07-26 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە چەند كاتژمێرێك پێش دەستپێكردنی ئاهەنگی یارییەكانی ئۆلۆمپیاد، هێڵەكانی شەمەندەفەری خێرای فەرەنسا بەهۆی هێرشەوە راگیران. جان بیار فاراندۆ،…

