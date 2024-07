2024-07-26 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی لەبارەی پلانی مۆڵەتی خوێندنەوە ئاگادارییەکی بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت، ”ئێستا مامۆستایان و فەرمانبەران دەتوانن داواکاری پێشکەش…

The post زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی پلانی مۆڵەتی خوێندن رادەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.