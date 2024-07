2024-07-27 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانایان لە توێژینەوەیەكدا كە رۆژی هەینی بڵاوبووەوە دەڵێن، گۆڕانی ئاووهەوا گۆڕانكاری لە شێوازی بارانبارین لە سەرتاسەری جیهاندا دروستدەكات،…

The post گۆڕانی ئاووهەوا دەبێتەهۆی زریانی توند و گۆڕینی شێوازی بارانبارین appeared first on Esta Media Network.