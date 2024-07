2024-07-27 12:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بۆردوومانی تورکیاوە ئاگر لە گوندی گەڵاڵە کەوتووەتەوە و تا ئێستا کۆنتڕۆڵنەکراوە. کامەران حەسەن، قائیمقامی قەزای ماوەت، بە…

