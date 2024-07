2024-07-27 14:46:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پڕۆژەی میترۆی بەغداد 85%ی شارەکە دەبڕێت و بە بەهای 18 ملیار دۆلار ماوەی چوار ساڵدا تەواودەکرێت، پڕۆژەیەکی گەورە…

The post راوێژکارێکی سودانی: کارەکانی پڕۆژەی میترۆی بەغداد مانگی داهاتوو دەستپێدەکات appeared first on Esta Media Network.