2024-07-27 15:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بەرکەوتنی ئامێری كۆمپرێسەری چیمەنتۆ بەسەریدا کرێکارێک لە کۆمپانیایەکی سنووری بازیان گیانیلەدەستدا. عوسمان حەمەسەعید، سەرۆكی سەندیكای كرێكارانی بیناسازی…

