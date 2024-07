2024-07-28 01:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، لیژنەیەك لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم بۆ چارەسەركردنی كێشەی كارەبا پێكهێندراوە و دەشڵێت، ”…

