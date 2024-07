2024-07-28 10:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی کەشناسیی عێراق پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ چەند رۆژی داهاتوو بڵاوکردەوە و ئاماژەی بەوەکردووە پلەکانی گەرمی روو لە بەرزبوونەوە…

