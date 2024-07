2024-07-28 10:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، بەهۆی ئەو مشتومڕەی لەبارەیەوە دروستبووە بڕگەکانی ناو یاسای پاسپۆرتی دیپلۆماسی هەموارکراوەتەوە. محەمەد شەمەری…

The post یاسای پاسپۆرتی دیپلۆماسی هەمواردەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.