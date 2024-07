2024-07-28 10:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ئاگادارییەکی بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت، “بڕێک پارە دۆزراوەتەوە و دەڵێت، هەر کەسێک خۆی بە خاوەنی دەزانێت…

The post هاتوچۆی سلێمانی: بڕێک پارە دۆزراوەتەوە هەر کەس خۆی بە خاوەنی دەزانێت سەردانمان بکات appeared first on Esta Media Network.