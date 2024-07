2024-07-28 11:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یاریزانێکی فەرەنسی دوای ئەوەی رەتکرایەوە بە سەرپۆشەوە بەشداریی یارییەکانی ئۆڵۆمپیادی پاریس بکات بە پێی رێکەوتنێک رێگای پێدرا بە…

