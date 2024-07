2024-07-28 11:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بڵاویکردەوە، لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا 447 هەزار و 927 کارتی دەنگدان بەسەر دەنگدەرانی…

