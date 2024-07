2024-07-28 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی كورد رایدەگەیەنێت، هاوتاكردنی مووچەی خانەنشینانی هەرێم رەنگە بكەوێتە مانگی داهاتووەوە. نەرمین مەعروف، ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی…

The post زانیاریی نوێ لەسەر هاوتاكردنی مووچەی خانەنشینانی هەرێم ئاشكرادەكرێت appeared first on Esta Media Network.