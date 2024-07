2024-07-28 16:01:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی ئاگاداری لەبارەی هاوڵاتییەكی بێ ناسنامەوە بڵاودەكاتەوە و دەڵێت، ئۆتۆمبێل لێیداوە و بێهۆشە. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی…

The post ئۆتۆمبێل لێیداوە

پۆلیسی سلێمانی ئاگاداری لەبارەی هاوڵاتییەكەوە بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.