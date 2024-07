2024-07-28 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی خانەنشینی گەرمیان، رایدەگەیەنێت، سبەینێ فۆڕمی پێدانی زەوی خانەنشینان دابەشدەکرێت، چەند رێنماییەکیش بڵاودەکاتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی خانەنشینی گەرمیان، لە راگەیەندراوێکدا…

The post خانەنشینانی گەرمیان لەبارەی وەرگرتنی فۆڕمی پێدانی زەوییەوە ئاگاداردەکرێنەوە appeared first on Esta Media Network.