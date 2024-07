2024-07-29 00:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆران رایدەگەیەنێت، بەهۆی شۆرتی كارەبا ئۆتۆمبێلێك لە قەزای سۆران ئاگریگرت. لە راگەیەندراوەكەی بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی…

The post راگەیەندراوێك لە بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆرانەوە appeared first on Esta Media Network.