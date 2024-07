2024-07-29 00:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری خانەنشینیی پێشمەرگە لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە سبەینێوە دەست بە دابەشكردنی فۆڕمی پێدانی زەوی بەسەر خانەنشیناندا دەكرێت. عەزیز…

