2024-07-29 08:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو ئاگرەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە رووبەرێكی فراوانی چیای گۆیژە لە سلێمانی كەوتەوە، بە هەوڵی تیمەكانی بەرگریی شارستانی كۆنتڕۆڵكرا.…

