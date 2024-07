2024-07-29 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی گواستنەوە عێراق جەختی لە بەردەوامی گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی بەغداد بۆ بەیروت کردەوە و دەڵێت، ”هیچ گەشتێکمان هەڵنەوەشاوەتەوە”.…

