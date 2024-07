2024-07-29 17:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو کچەی لە چاکسازیی ژنان و منداڵانی سلێمانی هەڵاتبوو، ئەمڕۆ دەستگیرکرایەوە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی چاكسازیی كۆمەڵایەتی لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

