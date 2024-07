2024-07-29 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم رایدەگەیەنێت، “هەر فەرمانبەرێک هەشت ساڵ خزمەتی هەبێت مافی هەیە داوای زەوی بکات”. وەزارەتی…

The post وەزیری شارەوانی: هەر فەرمانبەرێک هەشت ساڵ خزمەتی هەبێت مافی هەیە داوای زەوی بکات appeared first on Esta Media Network.