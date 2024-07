2024-07-29 19:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەرگریی شارستانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە بناری چیای ئەزمەڕ لە سلێمانی ئاگركەوتەوە و تیمەكانیان لە هەوڵی كۆنترۆڵكردنی ئاگرەكەدان.…

