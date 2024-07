2024-07-30 00:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دەستەی ناوچە كوردستانییەكان رایدەگەیەنێت، لە پێكنەهێنانی حكومەتی خۆجێی كەركوك كورد زەرەرمەندی یەكەمە. فەهمی بورهان، سەرۆكی دەستەی ناوچە…

The post فەهمی بورهان: لە پێكنەهێنانی حكومەتی خۆجێی كەركوكدا كورد زەرەرمەندی یەكەمە appeared first on Esta Media Network.