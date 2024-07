2024-07-30 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی راپەڕین دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی راگەیاند، کەدوای ئەوەی باوکی کوشتبوو بۆ شوێنێکی نادیار هەڵاتبوو. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی راپەڕین بڵاویکردەوە، شەوی…

The post لە پشدەر کەسێک بە تۆمەتی کوشتنی باوکی دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.