2024-07-30 12:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان نموونەی سەرەتایی وەرەقەی دەنگدانی بۆ دەنگدانی پەرلەمانی کوردستان پەسەندکرد. جومانە غەلای وتەبێژی کۆمسیۆنی باڵای…

