2024-07-30 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی تۆڕی میدیایی ئێستا بەدواداچوونی بۆ داخستنی بنکەیەکی تەندروستیی لە شاری هەولێر کرد، بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی هەولێر بنکەکەی…

The post دوای بەدواداچوونەکەی تۆڕی میدیایی ئێستا بنکە تەندروستییەکەی هەولێر کرایەوە appeared first on Esta Media Network.