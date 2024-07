2024-07-30 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی هەڵبژێردراوی نوێی ئێران لە بەردەم پەرلەمانی وڵاتەكەی بە ئامادەبوونی گەورە بەرپرسانی وڵات و رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان سوێندی یاسایی…

The post رێوڕەسمی دەستبەكاربوونی سەرۆكی نوێی ئێران بەڕێوەدەچێت appeared first on Esta Media Network.