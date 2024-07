2024-07-30 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو كۆسرەت رەسوڵ، ئەندامی مەكتەبی سیاسیی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان رایدەگەیەنێت، “شووتیم بە شەرتی چەقۆ بیستووە، بەڵام باجم بە…

The post شاڵاو كۆسرەت رەسوڵ: شووتیم بە شەرتی چەقۆ بیستووە، بەڵام باجم بە میزاجی شەخسی نەبیستووە appeared first on Esta Media Network.