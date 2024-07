2024-07-31 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا بۆردومانی هێزەكانی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای بایل كراون و بەهۆیەوە كوژراو و بریندار هەن.…

The post بنكە و بارەگاكانی حەشدی شەعبی لە بابل بۆردومانكران appeared first on Esta Media Network.