2024-07-31 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی رایگەیاند، دەبێت ئازار و برینەکان؛ هەوێن و ئیلهامبەخشی هەمیشەیی پێکەوەکارکردنمان بێت، نەک بەرژەوەندیی تەسک و کورتخایەن…

The post قوباد تاڵەبانی: دەبێت ئازار و برینەکان هەوێن و ئیلهامبەخشی هەمیشەیی پێکەوەکارکردنمان بێت appeared first on Esta Media Network.