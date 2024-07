2024-07-31 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وه‌زاره‌تی كۆچ و كۆچبه‌رانی عیراق رایگەیاند، 466 ئاواره‌ی له‌ كه‌مپی حه‌سه‌ن شام له‌ هه‌ولێره‌وه‌ گه‌ڕانده‌وه‌ بۆ زێدی خۆیان…

