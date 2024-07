2024-07-31 14:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی قەڵادزێ بڵاویکردەوە، هێزەکانیان لە نوسینگەی نەهێشتنی تاوانی پشدەر لەناو شاری قەڵادزێ 2 تۆمەتباریان بە تۆمەتی مامەڵەکردن بە…

