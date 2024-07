2024-07-31 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق رایگەیاند، ئەو هەواڵانە رەتدەکەینەوە کە باس لە راگرتنی گەشتەکانی هێڵی فڕۆکەوانیی عێراقی دەکەن مەیسەم سافی،…

The post وەزارەتی گواستنەوەی عێراق: گەشتەکانمان بۆ بەیروت رانەگیراون و بەردەوامن appeared first on Esta Media Network.