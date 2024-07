2024-07-31 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، بەئامانجگرتنی ئیسماعیل هەنییە كە بە میوانی لە تاران بوو، سەركۆنەدەكەین. لە راگەیەندراوێكدا سەرۆكایەتیی هەرێم…

