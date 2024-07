2024-07-31 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی قەتەر رایگەیاند، لە ماوەی چارەکی دووەمی ئەمساڵدا نزیکەی 712 ملیۆن دۆلار زیادەی بودجەیان هەبووە. وەزارەتی دارایی…

