2024-07-31 23:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی پوختەی ئاماری كار و چالاكیی بەڕێوەبەرایەتییەكانی سەربەبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بازرگانی لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی…

