2024-08-01 01:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژنامەی نیویۆرك تایمزی ئەمریكی لە زاری سێ بەرپرسی باڵای كۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە بڵاویكردووەتەوە كە خامنەیی فەرمانی كردووە راستەوخۆ…

The post نیویۆرك تایمز: خامنەیی فەرمانیكردووە راستەوخۆ ھێرشبكرێتە سەر ئیسرائیل appeared first on Esta Media Network.