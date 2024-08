2024-08-01 12:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یاداشتی لێكتێگەیشتن بۆ چاكسازی و پەرەپێدان لە چوار كێڵگەی نەوتیی كەركوك لەلایەن كۆمپانیایەكی بەریتانییەوە واژووكرا. واژووكردنەكە ئەمڕۆ بە…

