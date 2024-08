2024-08-01 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای ئەگەری قوڵبوونەوەی گرژی و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە ئەمریکا 12 کەشتی جەنگی لە نزیک رۆژهەڵاتی ناوەڕاست جێگیرکرد و وەزیری…

The post ئەمریکا 12 کەشتیی جەنگی و 4 هەزار سەربازی لە نزیک رۆژهەڵاتی ناوەڕاست جێگیرکرد appeared first on Esta Media Network.