2024-08-01 18:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راگەیاندنی هاتوچۆی چەمچەماڵ بڵاویکردەوە، لە ئاکامی رووداوێکی هاتوچۆدا کە لە جۆری وەرگەڕان بووە، پێنج کەس برینداربوون. ئاماژەی بەوەشکردووە،…

The post لە رووداوێکی هاتوچۆدا پێنج کەس لەسەر رێگەی تەکیە – چەمچەماڵ برینداربوون appeared first on Esta Media Network.