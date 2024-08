2024-08-01 22:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ زیاتر لە 500 خێزانی دیكەی ئاوارەی كەمپەكانی هەولێر بەرەزامەندیی خۆیان گەڕانەوە زێدی خۆیان لە پارێزگای نەینەوا، سامر…

